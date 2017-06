Auf der A24 kurz hinter dem Berliner Ring hat sich in der Nacht zum Montag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die "B.Z." berichtet, verstarb ein Beteiligter noch am Unfallort, drei weitere wurden verletzt.



Demnach war der aus Polen stammende Kleintransporter in Richtung Hamburg unterwegs, als der Fahrer nahe der Ausfahrt Kremmen die Kontrolle über den Wagen verlor.

Das Fahrzeug stürzte eine Böschung hinab. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann handeln, der sich im Laderaum des Transporters befand. Die drei in der Fahrerkabine sitzenden Männer kamen mit Verletzungen davon.