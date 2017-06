Video: Abendschau | 08.06.2017 | Sabrina N'Diaye

Tote Hunde am Tegeler See - Toxikologisches Gutachten bringt keine Erkenntnisse

08.06.17 | 23:26 Uhr

Seit dem Frühjahr sind mehr als ein Dutzend Hunde am Tegeler See gestorben. Zuvor zeigten sie Vergiftungserscheinungen. Mehrere Tierkadaver wurden untersucht, aber Spuren von Gift wurden nicht gefunden. Auch Umweltgifte scheinen als Ursache auszuscheiden.



Todesursache für mehrere Hunde, die nach Spaziergängen am Tegeler See gestorben waren, bleibt weiterhin unklar. Toxikologische Untersuchungen an den Tierkadavern sowie Analysen des Seewassers haben keine Hinweise auf Gifte oder Verunreinigungen ergeben. Auch Giftköder wurden nicht gefunden. Mysteriös bleibt zudem, dass in der Gegend keine anderen Tiere, wie etwa Eichhörnchen oder Wasservögel verendet sind. Insgesamt 14 Hunde sind seit Jahresbeginn in der Gegend verendet.



Mehr zum Thema Mutmaßlich vergiftet - oder doch nicht? - Rätselraten um tote Hunde in Tegel Den Hundespaziergang zum Tegeler See sparen sich einige Hundebesitzer derzeit: Meldungen über dort verendete Tiere verunsichern die Halter. Zum Wochenende soll nun die Ursache für die mysteriösen Todesfälle gefunden sein.

Dass bei den Untersuchungen der toten Hunde keine Hinweise auf Gifte gefunden wurden, schließt eine absichtlich herbeigeführte Tötung der Tiere jedoch noch nicht aus. "Es gab einen bestimmten Stoff, der im Verdacht stand", sagt Tierarzt Kai Rödiger, der mehrere Hunde mit Vergiftungserscheinungen behandelt hatte, in der rbb-Abendschau. "Wenn man ihn gefunden hätte, wäre der Fall schonmal viel weiter gebracht worden. Aber manche dieser Gifte verflüchtigen sich, bis sie in der Toxologie, in der Patologie sind." Diese Gifte könnten dann nicht mehr nachgewiesen werden, weshalb eine absichtliche Vergiftung der 14 toten Hunde nach wie vor nicht ausgeschlossen werden könne.

Giftköder in Hakenfelde gefunden

Solange die genaue Ursache nicht bekannt ist, könne der Bezirk nichts weiter tun, als durch das Veterinäramt Warnhinweise aufhängen zu lassen, sagt Bezirksstadtrat Sebastian Maack (AfD). "Wenn es sich um Giftköder handelt, ist es eine Straftat. Dann ist die Polizei zuständig. Wenn es eine Tierseuche ist, dann ist das Veterinäramt zuständig. Wenn es jetzt Umweltgifte, dann ist das Umweltamt, das gesundheitsamt oder die Wasserschutzpolizei zuständig." Die Zuständigkeit müsse sich erst im Laufe des Verfahrens klären, so Maack. Tierarzt Rödiger empfiehlt Hundebesitzern in der Zwischenzeit den Tegeler See zu meiden.

Westlich des Tegeler Sees, in Berlin-Hakenfelde, ermittelt unterdessen die Polizei. Dort sollen mehrere Wildtiere Giftköder gefressen haben. 14 Füchse, zumeist Jungtiere, und ein Wildschwein sind verendet.