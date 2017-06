Im Nachlass eines 85-Jährigen haben Angehörige im brandenburgischen Pritzwalk (Prignitz) eine "explosive" Reisetasche entdeckt: Die Familie fand in der Tasche des Verstorbenen eine größere Zahl Rauchgasgranaten aus russischer Produktion, außerdem Schreckschusswaffen, Munition und Pyrotechnik, wie die Polizei am Donnerstag in Neuruppin mitteilte.



Der 85-Jährige war demnach wenige Tage vor seinem Tod zu seinen Angehörigen gezogen und hatte darauf bestanden, die Reisetasche mitzunehmen. Ihren Inhalt kannte in der Familie niemand - bis die Angehörigen die Tasche nach dem Tod des Seniors öffneten. Anschließend wandten sie sich an die Polizei.



Da der Tasche ein markanter, leicht stechender Geruch entströmte, lagerten die Ordnungshüter das Gepäckstück zunächst in dem Raum außerhalb des Dienstgebäudes. Später übergaben sie es dem Munitionsbergungsdienst.