28-jähriger Bulgare in Berlin vor Gericht - Prozess gegen mutmaßlichen "U-Bahn-Treter" startet neu

26.06.17 | 06:16 Uhr

Nach Anlaufschwierigkeiten soll es am Montag nun so richtig mit dem Prozess gegen den angeklagten Berliner "U-Bahn-Treter" losgehen. Angeblich hat der 28-jährige Verdächtige gestanden - doch vor allem muss das Gericht klären, ob er schuldfähig ist.



Der Prozess gegen einen 28-jährigen Bulgaren, der in Berlin eine Frau eine U-Bahn-Treppe hinuntergetreten haben soll, startet am Montag im zweiten Anlauf. Mitte Juni war das Verfahren am ersten Tag - noch vor Verlesung der Anklage - ausgesetzt worden.



Die Verteidiger hatten gleich zu Beginn einen Antrag gestellt, eine Schöffin wegen Befangenheit abzulehnen. Dem gab das Gericht statt. Die Frau soll sich abfällig über kriminelle Jugendliche mit Migrationshintergrund geäußert haben. Nun wurden neue ehrenamtliche Richter eingesetzt.

26-Jährige am Kopf und Arm verletzt

In dem Prozess geht es um eine Gewalttat vom Oktober 2016, die bundesweit Entsetzen ausgelöst hatte. Der 28-Jährige soll im Neuköllner U-Bahnhof Hermannstraße eine arglose Passantin mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Treppe hinuntergestoßen haben. Das damals 26-jährige Opfer brach sich durch den Sturz einen Arm und wurde am Kopf verletzt. Bewegung kam in den Fall, als die Polizei nach wochenlangen erfolglosen Ermittlungen Bilder aus Videokameras veröffentlichte. Der mutmaßliche Treter wurde mit Haftbefehl gesucht. Kurz vor Weihnachten wurde er in Berlin gefasst, als er auf dem Zentralen Omnibusbahnhof aus Südfrankreich ankam. Dem Verdächtigen, der in Untersuchungshaft sitzt, wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Mann soll die Tat in Vernehmungen gestanden haben, hieß es im Gericht. Das sei aber mit Vorsicht zu verstehen, sagte eine Sprecherin. Ein Gutachter werde prüfen, ob der Mann überhaupt schuldfähig ist. Zu hören war, dass er bei der Tat möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stand.

Opfer soll am 29. Juni aussagen

Das Opfer tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf. Am Montag wird die Frau aber noch nicht im Gericht erwartet. Sie sei als Zeugin für den 29. Juni geladen, hieß es.



Bei einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung droht dem Angeklagten eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Das Video der Tat rief bundesweit Empörung und Entsetzen hervor.

Angeklagtem wird außerdem Exhibitonismus vorgeworfen

Dabei aber wird es nicht bleiben: Der Angeklagte muss sich außerdem wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten. Zwei Wochen vor der mutmaßlichen Attacke im U-Bahnhof soll sich der Verdächtige auf einem Parkplatz vor zwei Frauen entblößt und masturbiert haben, 35 Minuten später habe er dies in einer Grünanlage vor einer Zeugin wiederholt.



Der Angeklagte ist nach Angaben von Ermittlern in Deutschland nicht vorbestraft. In seinem Heimatland soll er jedoch bei Polizei und Justiz bereits mehrfach aufgefallen sein - unter anderem wegen Diebstahls und Fahrens ohne Führerschein.

Ein Urteil finden soll nun die 21. Große Strafkammer, besetzt mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen. Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die für eine Dauer von fünf Jahren gewählt werden. Sie müssen einen justizfremden Beruf ausüben. Ihre Beteiligung an Gerichtsverfahren soll das Vertrauen der Bürger in die Rechtssprechung stärken. Sie haben bei der Urteilsfindung und Begründung das gleiche Recht wie Berufsrichter. Zudem können sie auch selbst Angeklagte, Sachverständige und Zeugen befragen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 26.06.17, 5 Uhr