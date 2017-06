Audio: RadioBerlin | 16.06.2017 | Knut Müller

Schöffin befangen - Prozess gegen U-Bahn-Treter muss neu starten

16.06.17 | 14:47 Uhr

Der Prozess um die brutale Attacke auf eine Frau am Berliner U-Bahnhof Hermannstraße muss neu beginnen. Der Gericht gab dem Antrag der Verteidigung statt, eine befangene Schöffin auszutauschen.



Wegen der Befangenheit einer Schöffin wird der Prozess gegen den U-Bahn-Treter neu gestartet. Das am Donnerstag begonnene Verfahren sei am Freitag ausgesetzt worden, erklärte die Berliner Justiz. Die Hauptverhandlung werde am 26. Juni neu beginnen. Für die Neuverhandlung würden neue Schöffen benannt; die nun für befangen befundene Schöffin werde nicht erneut eingesetzt.

Antrag der Verteidiger stattgegeben

Der Prozess um die brutale Attacke gegen eine Frau in Neukölln war am Donnerstag noch vor dem Verlesen der Anklage vertagt worden. Hintergrund war der Antrag der Verteidiger zu Prozessbeginn, eine Schöffin wegen Befangenheit abzulehnen. Sie soll sich demnach in Leserbriefen in einer Zeitung über die aus ihrer Sicht unzureichende Reaktion des Staates auf kriminelle Jugendliche mit Migrationshintergrund beschwert haben. Am Freitag wurde nun dem Befangenheitsantrag stattgegeben. Für einen solchen Fall gibt es eine Liste mit Ersatz-Schöffen, die angefragt werden, ob sie einspringen können. Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die für eine Dauer von fünf Jahren gewählt werden. Sie müssen einen justizfremden Beruf ausüben, ihre Beteiligung an Gerichtsverfahren soll das Vertrauen der Bürger in die Rechtssprechung stärken. Sie haben bei der Urteilsfindung und Begründung das gleiche Recht wie Berufsrichter, zudem können sie auch selbst Angeklagte, Sachverständige und Zeugen befragen.



Das Video der Tat sorgte bundesweit für Empörung

Opfer wird beim Prozess voraussichtlich aussagen

Der in dem Prozess angeklagte Mann - ein 28-jähriger Bulgare - soll die arglose Passantin am U-Bahnhof Hermannstraße im Oktober 2016 mit einem Tritt in den Rücken eine Betontreppe hinuntergestoßen haben. Die damals 26-jährige Frau brach sich bei dem Sturz den Arm und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Sie tritt im Prozess als Nebenklägerin auf und wird voraussichtlich auch vor Gericht aussagen.

Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf, nach Veröffentlichung der Bilder löste die Tat bundesweit Entsetzen und Empörung aus. Bei einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung droht dem Mann eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. In minderschweren Fällen liegt das Strafmaß zwischen drei Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Der Mann muss sich im Prozess nicht nur wegen des Angriffs auf die Frau, sondern auch wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten. Zwei Wochen vor dem Angriff am Hermannplatz soll er auf einem Parkplatz vor zwei Mädchen und kurze Zeit später in einer Grünanlage vor einer Frau masturbiert haben. Sendung: Abendschau, 16.06.2017, 19.30 Uhr