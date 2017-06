In der Uckermark werden immer wieder Seeadlerhorste zerstört. Auffällig ist, dass sich die Nester der geschützten Tiere meist in der Nähe von geplanten Windparks befanden. Den professionell agierenden Tätern drohen hohe Haftstrafen.

Der Seeadler zählt zu den bedrohten Tierarten. In der brandenburgischen Uckermark nisten einige Seeadlerpaare. Teilweise auch an Orten, wo Windkraftanlagen gebaut werden dürfen. Laut dem Umweltdezernat des Landkreises kommt es immer wieder zu illegalen Aktionen in diesem Zusammenhang. So würden bei der Erkundung von sogenannten Windeignungsgebieten Greifvogelhorste zerstört - vermutlich, um die Genehmigung von Windanlagen nicht zu gefährden.