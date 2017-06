Beim Brand in einer Hotel-Sauna in der Uckermark sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die beiden Frauen erlitten der Polizei zufolge starke Verbrennungen mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Berlin geflogen werden. Sie hätten sich selbst aus der Sauna retten können.



Eine dritte Frau, die sich gerade im Schwimmbad befand, erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt, wie Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Freitag Antenne Brandenburg sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch eine Stichflamme aus dem Saunaofen ausgelöst.