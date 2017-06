Angeklagter geht gegen Hafturteil in Berufung

Nach einem harten Urteil wegen einer Laserpointer-Attacke auf einen Polizeihubschrauber geht der 49-jährige Verurteilte in Berufung. Die Verteidigung habe entsprechende Rechtsmittel eingelegt, teilte das Amtsgericht Zossen am Donnerstag mit.

Laut Gericht hatte der Angeklagte im August 2016 mehrmals den Hubschrauber im Raum Mahlow (Teltow-Fläming) geblendet, der sich etwa in zwei Kilometern Höhe befand. Der Pilot wurde nicht verletzt.



Der Angeklagte gab in der Verhandlung an, ohne Ziel herumgelasert und den Hubschrauber nicht gesehen zu haben.