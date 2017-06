Im Prozess um den Brandanschlag auf einen Obdachlosen in Berlin hat die Verteidigung am Dienstag ihre Plädoyers gehalten: Der Hauptangeklagte solle maximal zwei Jahre Haft auf Bewährung bekommen, so die Forderung.

Im Prozess gegen sechs jugendliche Flüchtlinge wegen versuchten Mordes an einem Obdachlosen verkündet das Landgericht Berlin am Dienstag voraussichtlich die Urteile. Am Vormittag hielten die Verteidiger zunächst ihre Plädoyers. Für den 21 Jahre alten Hauptverdächtigen forderte die Verteidigung eine Bewährungsstrafe. Es kämen maximal zwei Jahre Haft auf Bewährung infrage wegen des Versuchs einer einfachen Körperverletzung. Nach Angaben des Anwalts ist der 21-Jährige vermindert schuldfähig - wegen Drogen und Alkohol zur Tatzeit. Die Staatsanwaltschaft hatte hingegen wegen versuchten Mordes eine Gefängnisstrafe von vier Jahren für den 21-Jährigen gefordert.

Für drei andere Angeklagte verlangten die Verteidiger eine Verurteilung wegen unterlassener Hilfeleistung - statt wegen Beihilfe. Ein Verteidiger forderte für seinen 16-jährigen Mandanten zudem eine Haftentschädigung für jeden Tag im Untersuchungsgefängnis, der über die von ihm geforderte Strafe von vier Wochen Arrest hinaus geht. Für zwei 18 Jahre alte Angeklagte wurden Freisprüche verlangt. Ihre Mandanten seien an der Tat nicht beteiligt gewesen seien, so die Verteidiger. "Beihilfe ist mehr als bloße Duldung" sagte der Verteidiger des einen.

Die sechs jungen Männer aus Syrien und Libyen im Alter von 16 bis 21 Jahren hatten in der Weihnachtsnacht am Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße die Kopfunterlage eines schlafenden Obdachlosen in Brand. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort. Passanten löschten das Feuer rechtzeitig und verhinderten so Schlimmeres. Der Mann aus Polen blieb unverletzt. Fahndungsbilder der lachend vom Tatort fliehenden Jugendlichen hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt.



Im Prozess bestritten die Angeklagten jede Tötungsabsicht. Der 21 Jahre alte Hauptangeklagte aus Damaskus, der das Feuerzeug betätigte, entschuldigte sich für seine Tat und erklärte sie mit dem Konsum von Alkohol und Drogen. Laut Verteidiger konsumierte er vor der Tat Wodka, Cannabis, Extasy und Heroin. Der 21-Jährige gab im Prozess die "fatale Idee" einer Zündelei zu. Er habe ein Taschentuch in Brand gesteckt, den Mann aber "nur durch ein kleines Feuerchen aufschrecken wollen".

Der Anwalt des 21-Jährigen sagte am Dienstag, für eine Tötungsabsicht fehle jedes Motiv. Auch für eine versuchte gefährliche Körperverletzung seien wesentliche Merkmale wie die Gemeinschaftlichkeit der Tatbegehung oder die Lebensgefährlichkeit der Verletzungen nicht gegeben. Er plädierte deshalb auf eine Verurteilung für versuchte einfache Körperverletzung und forderte, beim Strafmaß die verzögerte Reife des 21-Jährigen zu beachten.



Der 21-Jährige saß zuletzt als einziger noch in Untersuchungshaft. Seine fünf Mitangeklagten kamen am Freitag vorzeitig auf freien Fuß. Ein siebter Angeklagter war schon zu Prozessbeginn wegen unterlassener Hilfeleistung zu vier Wochen Arrest verurteilt worden.