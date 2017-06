Audio: radioBerlin | 14.06.2017

Interview | Valerie und der Priester - "Jetzt verstehe ich, warum Menschen in der Kirche sind"

15.06.17 | 11:00 Uhr

Warum wird man heutzutage noch katholischer Preister? Um das herauszufinden, hat die Berliner Bloggerin Valerie Schönian ein Jahr lang einen Priester im Münsterland bei seiner Arbeit und in seinem Alltag begleitet. Dabei wurde auch laut gestritten.

Frau Schönian, "Valerie und der Priester" ist ein schöner Titel ...

Valerie Schönian: Ja, da schwingt schon eine Art Liebesgeschichte mit. Alle fragen sich: ein Jahr, zwei Menschen, Mann, Frau. Geht da was?

Werden Sie vielleicht doch Nonne oder wird er Sie doch heiraten?

Beides ist nicht passiert.

Infos im netz Blog - "Valerie und der Priester" In ihrem Blog berichtet Valerie Schönian von ihren Erfahrungen. Das Ganze ist ein Projekt des Zentrums für Berufungspastoral der Deutschen Bischofskonferenz.

Wie ist Ihnen dieser Priester mit dem schönen Namen Franziskus von Boeselager begegnet?

Wir sind uns in diesem Jahr als Menschen begegnet. Anfangs bin ich in diese Welt reingekommen und alles war neu. Etwa wenn er im Auto neben mir saß und den Lobpreis gemacht hat - er hat also angefangen, neben mir zu singen - ein Mann, den ich seit vier Tagen kenne. Das sind alles so Situationen, da weiß man erstmal nicht, wie gehe ich jetzt damit um. Als ich dann irgendwann mit dem katholischen Flow mitgehen konnte, gab es erstmal viele Themen, die Franziskus immer als Reizthemen bezeichnet. Aber ich glaube, die fallen allen zuerst ein, die nicht so viel mit der Kirche zu tun haben. Also: Frauen-Priestertum, Homosexualität und so weiter.

Homosexualität ist ja eins der Standardthemen: Früher war Homosexualität ganz schlimm. Jetzt ist es glaube ich so, dass der Vollzug des homosexuellen Aktes als angesehen wird. Also wenn ich jetzt schwul wäre, wäre ich damit unzufrieden und hätte das Gefühl: Ihr nehmt mich schräg wahr. Über dieses Thema hast du auch mit ihm gesprochen, oder?

Für Franziskus und viele Menschen geht es um etwas anderes. Die sind natürlich nicht in der Kirche, weil die Kirche vielleicht eine Meinung hat, die in Bezug auf Homosexualität nicht mehr so zeitgemäß ist, sondern wegen der Liebe, die sie dort erfahren und wegen des Gemeinschaftsgefühls. Priester Franziskus sagt, dass alle willkommen sind. Jeder ist von Gott geliebt, egal ob man nun homo-, heterosexuell oder sonst was ist. Es gehe nur darum, dass sie eben nicht das Ideal sind. Es ist nicht die ideale Lebensform. Er sagt, kein Mensch lebt die ideale Lebensform. Er selbst würde gerne sieben Mal am Tag beten. So oft klingelt sein Handy und erinnert ihn daran. Aber das macht er auch nicht immer. Er sei also auch nicht das Ideal und er würde sich über niemanden erheben.

Das klingt so, als hättet ihr harmonisch und den anderen achtend diskutiert?

Genau. Auch, weil wir ein Jahr miteinander rumhängen mussten. Vor allem bei diesem Homosexualitätsthema saßen wir zwei Stunden lang im Flugzeug und haben uns wirklich beinahe angeschrien. Dann waren wir aber unterwegs nach Rom und mussten die Stadt zusammen erkunden. Oder durften das auch. Das hat dann auch Spaß gemacht, weil ein Mensch mehr als eine einzige Meinung ist. Ein Mensch ist mehr als ein Standpunkt. Normalerweise bekommt man nicht die Gelegenheit, diese anderen Seiten kennenzulernen, wenn er in einem Punkt eine Meinung hat, mit der man nicht leben kann.

Inwieweit hat das Deinen Blick auf die katholische Kirche verändert?

Ich nehme vor allem zwei Dinge aus diesem Projekt mit: Einmal dieses Annähern über die Welten hinaus. Und in Bezug auf die katholische Kirche sehe ich mehr, was der Glaube einem geben kann. Für einen Menschen, der glaubt wie Franziskus, macht es Sinn, in dieser Kirche Mitglied zu sein. Was ich mich schon immer vorher gefragt habe ist: Okay, man kann ja gläubig sein, aber warum muss man sich dieser Institution anschließen? Warum muss man sich diesen Regeln und Dogmen unterwerfen?

Was ist deine Antwort?

Weil die Kirche für Pater Franziskus viel mehr ist, nämlich Familie und Gemeinschaft. Er sagt, immer wenn in der Kirche etwas Schlechtes passiere - beispielsweise der Missbrauchsskandal -, würde es ihm das Herz brechen. Aber das ist für ihn kein Grund auszusteigen, sondern für ihn bedeutet es, jetzt erst recht dabei zu bleiben, und den Menschen zu zeigen, was er in der Kirche sieht, und das zu teilen.

Gab es Momente, in denen Sie sich gedacht haben, es wäre schön, wenn ich es auch so sehen könnte?

Es gab schon so Momente, wo ich abends völlig gestresst in meinem Bett lag und mir dachte: Wenn Franziskus hier liegen würde, könnte er sich denken, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hände.

Hat der Priester auch etwas von Ihnen gelernt?

Ich hoffe. Ich bin in dieses Projekt als linke feministische Journalistin aus der Großstadt reingegangen – der Mega-Gegensatz zur katholischen Kirche. Wir haben natürlich auch über Feminismus gesprochen, da hab ich bei Franziskus auch Vorurteile abbauen können. Wir konnten uns mit meinen Themen aber nicht in der Tiefe beschäftigen wie mit den katholischen Themen.

Hatten Sie nach einem Jahr beim Abschied auch das Gefühl, einen Teil Familie zu verlieren?

Familie ist ein bisschen zu viel gesagt. Es war wie ein Auslandssemester – nur intensiver, weil ich mich in den zwei Wochen, in denen ich nicht da war im Monat, dort reingedacht habe und es natürlich seltsam ist, dass es vorbei ist.

Haben Sie jetzt mehr Frieden oder Harmonie mit der katholischen Kirche als vorher?

Ich war nie so wirklich im Clinch. Ich hätte mich im voraus auch nicht als kirchenkritisch bezeichnet, sondern als kirchenfern. Die Kirche hat für mich keine Rolle gespielt, und ich habe darüber nicht nachgedacht. Jetzt verstehe ich, warum Menschen in der katholischen Kirche sind und das für sie Sinn macht. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte Ingo Hoppe, radioBerlin 88,8.



Das ungekürzte Interview können Sie mit Klick auf den Audioplayer im Header nachhören.