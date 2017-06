Kurzzeitige Sperrungen am Alexanderplatz

Alarm am Berliner Alexanderplatz: Am Donnerstagmittag wurde ein verdächtiger Koffer entdeckt. Die Karl-Liebknecht-Straße wurde voll gesperrt, der Bahn-, Bus- und Straßenbahnverkehr unterbrochen oder umgeleitet. Doch es war ein Falschalarm.

Der Koffer war den Angaben zufolge gegen 11.30 Uhr gefunden worden. Es stand auf dem Gehweg gegenüber des Kaufhauses Galeria Kaufhof in der Karl-Liebknecht-Straße.

Nach dem Fund eines verdächtigen Koffers am Berliner Alexanderplatz hat die Polizei Entwarnung gegeben: Das Gepäckstück enthielt nur Wäsche und persönliche Gegenstände, sagte ein Sprecher rbb|24 am frühen Donnerstagnachmittag. Das habe die kriminaltechnische Untersuchung ergeben. Die Vollsperrung der Karl-Liebknecht-Straße ist bereits aufgehoben. Auch der Bahn-, Straßenbahn- und Busverkehr läuft wieder.

Die Straße war am Mittag kurzzeitig zwischen Spandauer Straße und Memhardstraße voll gesperrt. Der Bahn-Verkehr am Bahnhof Alexanderplatz, die Straßenbahnen (M2, M4, M5 und M6) und Busse (TXL, Bus 100, Bus 200, Bus M48) waren zum Teil unterbrochen oder wurden umgeleitet.

Unbeaufsichtigte Gepäckstücke führen in Berlin immer wieder zu aufwendigen Einsätzen der Polizei. Erst am vergangenen Samstag hatten Spezialkräfte nach stundenlangem Einsatz mit einem Roboter eine herrenlose Kühlbox in Spandau zerstört.

