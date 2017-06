Verkehrsbehinderungen am Wochenende

Autofahrer sollten an diesem Wochenende die Berliner Innenstadt besser meiden.

Grund sind zahlreiche Veranstaltungen und Demonstrationen. Am Samstag sorgte unter anderem ein Motorradkorso für Behinderungen. Am Sonntag sind wegen einer Fahrradsternfahrt mehrere wichtige Hauptverkehrsstraßen für den Autoverkehr gesperrt, darunter auch die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen.

Im und um den Plänterwald findet ein Triathlon statt. In Spandau und auf dem Tempelhofer Feld könnten zwei größere Veranstaltungen für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen.