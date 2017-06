Die einst abgeschottete Privatsiedlung der SED-Führung bei Wandlitz nördlich von Berlin wird unter Denkmalschutz gestellt. Am Freitag will Landeskonservator Thomas Drachenberg das konkrete Vorhaben an historischer Stätte erörtern. Zentrale Orte hierbei sollen das ehemalige Wohnhaus von Walter Ulbricht mit Bibliothek, der Kursaal, das Gartenensemble und das gusseiserne Eingangstor sein, wie es vorab aus dem Brandenburger Kulturministerium hieß.



Auf dem Areal, das geografisch zur Stadt Bernau gehört, betreibt Karl-Josef Michels seit 1990 eine Reha-Klinik sowie Seniorenresidenzen mit 900 Bewohnern. Der frühere Siedlungscharakter sei zwar verschwunden, Zäune abgebaut und Häuser renoviert worden. Jedoch sei ein Leitsystem für Besucher mit Aufstellern und QR-Codes vor wichtigen Gebäuden der einstigen SED-Waldsiedlung installiert worden. Damit werde die Geschichte nachvollziehbar, hieß es.