Schwerwiegende Folgen möglich - Behörde warnt vor giftigen Blaualgen im Tegeler See

09.06.17 | 20:45 Uhr

Kein Badespaß am Tegeler See: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat dort am Freitag giftige Blaualgen entdeckt. In der Gegend sind in den vergangenen Wochen immer wieder Hunde verendet. Nun wird untersucht, ob ein Zusammenhang besteht.



Im Tegeler See sind giftige Blaualgen entdeckt worden. Daruf sei man bei einer Routineuntersuchung gestoßen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Freitag mit. In dem Gewässer seien die Algen neu.

Die Gifte können zum Ersticken führen

Das Lageso rät Familien mit kleinen Kindern dringend vom Baden an den befallenen Stellen ab. Sie sollten lieber auf andere Badestellen ausweichen. Außerdem solle man kein Wasser verschlucken, und beim Schwimmen oder am Strand keine Algenansammlungen anfassen. Bei Kontakt können sie Hautreizungen und Übelkeit auslösen. Verschluckt man größere Mengen Wasser, können die Gifte die Lunge lähmen und zum Ersticken führen. Blaualgen sind eigentlich keine Algen, da sie keinen echten Zellkern haben, sondern Bakterien, die sich bei warmen Wassertemperaturen schnell vermehren und dann Giftstoffe absondern. Ihre blaugrüne Farbe und ihr algenartiges Aussehen hat ihnen im Volksmund dann den Namen Blaualgen eingebracht.

Verbindung zum Hundesterben?

Einen Zusammenhang mit dem mysteriösen Hundesterben am Tegeler See wollte die Behörde nicht mehr ausschließen: "Möglicherweise könnte es einen Zusammenhang geben, aber da ist noch rein spekulativ", erklärte Marco Stemmler vom Lageso. Am Umweltbundesamt werden nun weitere Untersuchungen durchgeführt. Sobald Ergebnisse vorlägen, würde sich das Lageso auch zum Hundesterben äußern.



