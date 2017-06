Ein Wasserrohrbruch hat am Sonntag den Verkehr auf der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg massiv behindert. Die stark befahrene Ausfallstraße war zwischen Vulkan- und Siegfriedstraße in beiden Richtungen voll gesperrt.

Auf den Umfahrungsstraßen kam es zu Stau. Gegen Sonntagabend wurde die Fahrbahn für den Verkehr stadteinwärts wieder freigegeben. Stadtauswärts bleibt der Abschnitt allerdings wegen der Reparaturarbeiten gesperrt - und zwar voraussichtlich für rund zwei Wochen.