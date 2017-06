Die mutwillige Zerstörung von Glasscheiben an Berliner Bahnhöfen sowie Bus- und Tramhaltestellen kostet Bahn und BVG jährlich mehrere hunderttausend Euro.

Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU im Abgeordnetenhaus hervor, die am Samstag veröffentlicht wurde. Demnach entstanden der BVG allein in Berliner U-Bahnhöfen von 2014 bis 2016 jährlich Kosten von 209.000 bis 234.000 Euro, das entspricht in etwa 1.000 Euro pro registriertem Schaden.