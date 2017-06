In Brandenburg, südwestlich von Potsdam, hat es am Mittwochabend gleich zweimal kurz hintereinander gebrannt.

In der Nähe des Spargelhofes Klaistow (Potsdam-Mittelmark) war gegen 18.30 ein Waldstück auf einer Fläche von rund viertausend Quadratmetern in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher rbb|24 sagte. Die Freiweillige Feuerwehr war hier mit elf Einsatzfahrzeugen vor Ort, um den Bodenbrand zu löschen. Das Feuer sei unter Kontrolle, so der Sprecher am Abend. Der Spargelhof selbst sei nicht betroffen gewesen, auch wenn der Wald an dessen Felder angrenzt.