Eine 19-Jährige ist in Berlin-Marzahn von einem Brückengeländer in den Gleisbereich eines S-Bahnhofs gefallen und hat sich schwer verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, habe die junge Frau am Mittwochabend laut Zeugenaussagen mit den Beinen baumelnd auf dem Geländer in der Rinsstraße gesessen.