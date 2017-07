Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wollten die Beamten am Mittwochnachmittag die Personalien des Mannes überprüfen. Per Fahndungsnachfrage wurde ihnen mitgeteilt, dass der Mann per Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe gesucht werde. Dies stellte sich später aber als falsch heraus. Wie es zu dieser Falschinformation kommen konnte, werde derzeit geprüft. Zudem sei eine Obduktion des Verstorbenen bei der Staatsanwaltschaft Berlin angeregt worden, hieß es weiter.

Die Beamten waren von dem 17-jährigen Sohn gerufen worden, weil bewaffnete Personen versucht haben sollten, in die Wohnung in der Koloniestraße zu gelangen. Im Hausflur trafen die Polizisten aber niemanden an, so dass sie an der Wohnungstür klingelten. Der 17-Jährige öffnete daraufhin die Tür und soll den Beamten mitgeteilt haben, die bewaffneten Personen seien bereits wieder weg. Um das zu überprüfen, hätten die Polizisten die Wohnung betreten und eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen. In der Wohnung sollen sich zu diesem Zeitpunkt der Jugendliche, sein 44-jähriger Vater, seine 67-jährige Großmutter und zwei 37 und 45 Jahre alte Bekannte der Familie aufgehalten haben. Diese gaben an, mit dem 44-Jährigen zuvor Drogen konsumiert zu haben.



Zudem teilte die Polizei mit, sie habe sechs Fahrräder in der Wohnung vorgefunden, von denen eines als gestohlen gemeldet war. Die Fahrräder seien sichergestellt worden.