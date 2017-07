Zur YOU Summer Break auf dem Berliner Messegelände sind am Wochenende etwa 45.000 Jugendliche gekommen. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Die Messe gilt als eine der größten Jugendmessen in Europa. Auf der Messe können die Besucher Trendsportarten ausprobieren, Konzerte besuchen und an Wettbewerben wie der Streetdance-Meisterschaft teilnehmen.

Über Ausbildungsmöglichkeiten informierten unter anderem die Bauindustrie Berlin-Brandenburg und das Bundesministerium für Bildung und Forschung als mögliche Arbeitgeber.

Trendsportarten zum Ausprobieren war unter anderem "Bubble Football": Dabei stecken die Spieler in großen, aufblasbaren Kugeln und spielen dabei Fußball. "Arrow Tag" – Paintball mit Pfeil und Bogen – wurde gespielt. Auch Wake-Bording konnte in einem Wasserbecken ausprobiert werden.

