Sophia und Ben heißen eigentlich anders. Ihre Geschichte liefert die wahrscheinlichste Erklärung für einen erstaunlichen Befund: Im Jahr 2007 kamen in Berlin auf ein zur Adoption freigegebenes Kind 28 Bewerber. Im vergangenen Jahr waren es nur noch fünf Bewerber. Die Folge: Kinder mit "Risikofaktoren" - also ältere Kinder oder Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft Alkohol tranken - waren zunehmend schwer zu vermitteln.

Die Kehrseite der Medaille ist jedoch: Paare wie Sophia und Ben, bei denen die Kinderwunschbehandlung nicht zum Erfolg führte, waren anschließend oft zu alt für die Adoption. Das Durchschnittsalter der Patientinnen in den Kinderwunsch-Zentren lag zuletzt bei 35 Jahren, die Männer an ihrer Seite waren 38,6 Jahre alt.

Dabei stand die Altersgrenze für Adoptiveltern, die Paare wie Sophia und Ben damals ausschloss, nie im Gesetz. Sie leitete sich aus einer Empfehlung der Landesjugendämter zum Thema Adoption ab. Lange Zeit stand in diesen Empfehlungen. "Dem Wohl des Kindes wird es nicht dienen, wenn der Altersabstand größer als 40 Jahre ist." Erst in der jüngsten Überarbeitung, die Ende 2014 veröffentlicht wurde, änderte das Gremium seine Empfehlung. Nun ist die Rede davon, dass das Alter der Adoptiveltern im Verhältnis zu den Kindern einem "natürlichen Altersabstand" entsprechen soll.

"Seitdem die neue Empfehlung da ist, vermitteln wir auch Paaren bis Mitte 40 ein Kind", sagt Monika Castronari von der kirchlichen Adoptionsstelle. Das Resultat: Die Bewerberzahlen in Berlin sind 2015 und 2016 wieder gestiegen. Das könnte ein versöhnliches Ende für diese Geschichte sein.

Doch für Paare wie Sophia und Ben bleibt noch eine Frage offen: Warum sanken die Bewerberzahlen im Berlin so viel stärker als im Bundesdurchschnitt? Zur Erinnerung: In Berlin gab es 2016 rund 75 Prozent weniger Bewerber als noch eine Dekade zuvor. Im Bund wares es nur 30 Prozent weniger - der Bewerberschwund in der Haupstadt war also mehr als doppelt so heftig.