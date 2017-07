Bild: dpa

Studie zu Diebstählen in Hotels - "Das Piano tauchte nie wieder auf"

14.07.17 | 12:05 Uhr

Handtücher, Bademäntel, Stifte - eine neue Umfrage unter Hoteliers zeigt, wie ungehemmt manche Hotelgäste sich bedienen. Selbst ausgestopfte Tiere und Klaviere sind vor manchem dreisten Gast nicht sicher.



Die Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel war eigentlich zu teuer – was spricht also dagegen, die Seife und den Stift aus dem Hotelzimmer mit in den Koffer zu packen? Die meisten Hoteliers empfinden solch ein Verhalten ihrer Gäste sicherlich als Kavaliersdelikt. Doch ein Hotelier aus Italien erlebte Diebstahl in einer ganz anderen Dimension: "Als ich einmal durch die Lobby lief, fiel mir auf, dass irgendetwas fehlte. Kurz darauf erfuhr ich, dass drei unbekannte Männer in Overalls das große Piano abtransportiert hatten. Es tauchte natürlich nie wieder auf."

Der Wildschweinkopf-Coup misslang

Solche und ähnliche Geschichten bekam das kommerzielle Portal "Wellness Heaven" zu hören, als es eine Umfrage unter über 1.000 Hotels der 4- und 5-Sterne-Kategorie zum Thema Diebstahl durchführte. Ein Berliner Hotelier beklagte, dass Gäste ein ganzes Waschbecken entwendeten, im Sauerland ließen Diebe die Stereoanlage des Wellness-Bereichs mitgehen, in einem englischen Hotel montierte ein Gast die Nummern seiner Zimmertür ab. "Wie haben das erst bemerkt, als der nachfolgende Gast sein Zimmer nicht finden konnte." Schön auch die Geschichte eines Hoteliers aus Frankreich. Er erwischte einen Gast bei dem Versuch, einen ausgestopften Wildschweinkopf zu entwenden. Dem Gast scheint das offenbar gar nicht peinlich gewesen zu sein. Jedenfalls bekamen seine Freunde Wind von der Sache. Sie kauften dem Hotel kurzerhand die Jagdtrophäe ab und schenkten sie dem verblüfften Filou zu seiner Hochzeit.



In jedem fünften Hotel wurden keine Handtücher geklaut

Diese skurrilen Ausreißer sind natürlich nicht repräsentativ für die Klau-Statistik der befragten Hotels. Die begehrtesten "Mitbringsel" der Gäste aus dem Urlaub sind Handtücher und Bademäntel. Bemerkenswert ist dabei jedoch, dass in jedem fünften Hotel noch nicht einmal Handtücher abhanden kommen. So weit verbreitet scheinen stehlende Gäste also nun auch wieder nicht zu sein. Die Studienautoren selbst stellen das freilich anders dar, wenn sie schreiben, dass die "erdrückende Mehrheit der Gäste" Handtücher und Bademäntel klauen würde – das Studiendesign gibt diese Aussage allerdings keinesfalls her. Sie schreiben: "78,2% der befragten Hoteliers haben angegeben, dass Handtücher in ihrem Hotel gestohlen wurden." Aussagen darüber, wie hoch der Anteil der klauenden Gäste im Verhältnis zu den Unbescholtenen ist, gibt es allerdings nicht.

In Fünf-Sterne-Hotels wird mehr geklaut

Pikant ist jedoch der Befund, dass laut der Studie in Fünf-Sterne-Hotels häufiger geklaut wird als in Vier-Sterne-Hotels. So haben viermal mehr Fünf-Sterne-Hoteliers den Verlust von Kunstwerken und Bettdecken beklagt, als das bei den etwas preisgünstigeren Hotels der Fall war. "Greed is good [Geiz ist geil] scheint gerade bei betuchten 5-Sterne-Gästen ein zuverlässiges Motto zu sein", so die Autoren.