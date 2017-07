Die bestalisch stinkende Titanenwurz im Botanischen Garten in Berlin hat am Sonntagnachmittag langsam wieder ihre Blüte geschlossen. Am Samstagvormittag hatte das dreitägige Spektakel begonnen. Da begann die exotische Pflanze zu blühen - und verströmte einen markanten Gestank.

Der Geruch am Samstag sei geradezu phänomenal gewesen, sagte Gesche Hohlstein, Sprecherin des Botanischen Gartens. "Das Spektrum reichte von Gulli-artig über vergammelten Kohlkopf bis hin zu Leichengeruch." Am Sonntag sei der Gestank über den Tag abgeklungen, am Abend könne er aber nochmal aufkommen, machte Hohlstein Botanikfans Hoffnung.