Unter den Fahrgästen des auf der A9 bei Münchberg in Oberfranken verunglückten Busses sind auch Brandenburger gewesen. In Senftenberg seien am Morgen vier Brandenburger und vier Sachsen zugestiegen, sagte der Sprecher des Innenministerium Ingo Decker, am Montag dem rbb. Laut Lutz Miersch, Sprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus seien sie aber nicht unter den 18 Todesopfern. Die Polizeidirektion Süd hat eine Ermittlungsgruppe gebildet und steht in engem Kontakt mit der Polizei in Bayern.



Noch ist jedoch unklar, ob an Haltestellen in Sachsen weitere Brandenburger in den Bus eingestiegen sind. Laut Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt wird derzeit noch nach sieben Businsassen gesucht; von 30 Verletzten schwebten noch zwei in Lebensgefahr.