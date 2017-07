Etwa 600.000 junge Aale sind am Dienstag in Berliner Gewässern ausgesetzt worden. Wie die Senatsumweltverwaltung mitteilte, wurden sie unter anderem im Uferbereich der Havel ausgebracht.



Die Zahl der Aale in Berlin sei in den vergangenen 20 Jahren um etwa 50 Prozent gesunken, hieß es. Das jetzige Ausbringen soll ihren Erhalt und ihren Schutz sichern. Aale seien zum einen ökologisch wichtig und würden auch zur Wasserreinhaltung beitragen, zum anderen sei die Art auch wichtig für die Fischerei.