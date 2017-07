Bild: dpa-Zentralbild

Nach Tod von 22-jähriger Studentin - Cottbuser Uni empört über Abzug ägyptischer Studenten

06.07.17 | 13:18 Uhr

Nach einem möglicherweise fremdenfeindlichen Vorfall sind elf ägyptische Austauschstudenten von Cottbus nach Berlin umgezogen. Sie kamen damit einem Wunsch ihrer Heimat-Uni in Kairo nach. BTU-Präsident Steinbach spricht von einem "unglaublichen Ereignis".

Der Umzug von elf ägyptischen Studenten von Cottbus nach Berlin hat in der Lausitz heftige Empörung hervorgerufen. Der Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), Jörg Steinbach, sprach am Donnerstag von einem "unglaublichen Ereignis".



Die Heimatuniversität der Studenten, die German University in Kairo, habe massiv Druck auf die Studenten ausgeübt, Cottbus als Wohnort zu verlassen, so Steinbach in einem rbb-Interview. Als Begründung werde der tödliche Unfall einer ägyptischen Gaststudentin in Cottbus am Ostersamstag angegeben und die laut einer Augenzeugin geäußerten rassistischen Kommentare der Unfallbeteiligten gegenüber dem Opfer.



Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung in diesem Fall laufen noch.



Studenten wohnen jetzt in Schöneberg

Die Universität in Kairo schlussfolgere aus dieser Kombination von Unfall und Verhöhnung des Opfers, dass Cottbus ein unsicherer Ort zum Leben sei, sagte Uni-Präsident Steinbach weiter. Deshalb habe man die Studenten unter Druck gesetzt, in zwei Wohnungen im Berliner Stadtteil Schöneberg umzuziehen.



Durch diese Entscheidung, so Steinbach, werde der Studienerfolg infrage gestellt. Die Studenten könnten nicht mehr in dem Maße betreut werden und seien ohnehin durch den Tod ihrer Kommilitonin einer hohen psychischen Belastung ausgesetzt. Alle Bemühungen vor allem auch des Auswärtigen Amtes, Einfluss auf die Entscheidung aus Kairo zu nehmen, haben laut Steinbach bislang keinen Erfolg gebracht.



Um Imageschaden von der BTU abzuwenden, habe die Uni mit allen anderen Partnereinrichtungen, vor allem in Ägypten, Kontakt aufgenommen und die Situation erklärt. Laut Steinbach haben die angeschriebenen Universitäten der Cottbuser BTU vollständig ihr Vertrauen ausgesprochen. Man habe die German University, die ihre Studenten aus Cottbus abgezogen hat, soweit isoliert, sagte Steinbach, dass es keinen weiteren Schaden für die BTU Cottbus Senftenberg geben werde.

Unfall an Karsamstag

Die 22-jährige ägyptische Austauschstudentin war in der Nacht zu Karsamstag in der Cottbuser Innenstadt von einem Auto angefahren worden. Sie starb wenige Tage später im Cottbuser Krankenhaus. Die Untersuchungen zu dem Unfall laufen weiter. Laut einer Zeugin war die schwer verletzte junge Frau nach dem Unfall von Insassen des Unfallautos aus Sachsen rassistisch verhöhnt worden. Die Austauschstudentin gehörte zur der Gruppe von Studenten der German University in Kairo, die an der BTU in Cottbus einen Teil ihres Studiums absolvieren. In den Fall hat sich mittlerweile auch der ägyptische Generalstaatsanwalt eingeschaltet.

