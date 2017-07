Die Ambrosia-Pflanze blüht wieder - und bereitet zahlreichen Allergikern große Probleme. Zu den am stärksten betroffenen Regionen zählt die Niederlausitz. Von dort gibt es nun Kritik am Land: Man fühle sich mit dem Problem alleingelassen, klagt ein Bürgermeister.

Der Kommunalpolitiker forderte Konzepte, die über die gängigen Ausreißaktionen in den Kommunen hinausgehen. Auch eine gesetzliche Regelungen zur Ambrosia-Bekämpfung sei nötig. Das Potsdamer Umweltministerium teilte indes mit, dass die Landesregierung derzeit an einem neuen Maßnahmenprogramm arbeite.

Die Ambrosia-Pflanze blüht wieder in Brandenburg. Die Blüte habe in den vergangenen Tagen begonnen, teilte das Umweltministerium mit. Die Pollen des aus Nordamerika eingeschleppten Unkrauts können schon in kleinsten Mengen heftige Reaktionen auslösen. Dazu zählen Heuschnupfen, Bindehautentzündung, allergisches Asthma, Ekzeme oder Nesselsucht. Städte und Kommunen versuchten immer wieder, mit Ausreißaktionen an Straßenrändern und auf Feldern die Verbreitung der Pflanze einzudämmen. Besonders betroffen ist schon lange die Niederlausitz. Die Stadt Drebkau bei Cottbus mahnt schon länger mehr Unterstützung vom Land an. Bürgermeister Dietmar Horke (parteilos) sagte jetzt: "Wir fühlen uns mit dem Problem Ambrosia alleine gelassen."

Ambrosia wächst an Straßenrändern, auf Äckern und ist auch in Wohngebieten zu finden. Die Pflanze sieht so ähnlich wie Beifuß oder Möhren-Kraut aus. Die Stängel haben weiße Haare.

Die Pflanze (Beifußblättriges Traubenkraut) wurde vor mehr als 150 Jahren aus Nordamerika eingeschleppt. Als ein Verbreitungsweg galt verunreinigtes Vogelfutter. Laut Ministerium werden in den Städten Cottbus, Vetschau und Drebkau auch in diesem Jahr wieder Pollenfallen betrieben. Sie sollen die Intensität der Belastung messen.



Das Institut für Meteorologie an der Freien Universität Berlin betreut ein zentrales Internet-Register, den Ambrosia-Atlas. Berliner und Brandenburger können dort Vorkommen melden. In dem Register sind in diesem Jahr mehrere Einträge aus dem Raum Forst an der Grenze zu Polen kartiert worden. Das Umweltministerium führt das aber weniger auf eine Verdichtung des Problems in dieser Region, sondern auf eine intensivierte Erfassung von Ambrosia-Vorkommen in der Stadt zurück.