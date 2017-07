Bild: Waldemar Titzenthaler/ Wikimedia Commons/cc-by-sa

Anita-Berber-Park in Neukölln - Berliner Nackttanz-Ikone bekommt Park rund ums eigene Grab

11.07.17 | 19:15 Uhr

Sie trug Smoking und Monokel, tanzte barbusig, liebte, wen sie wollte, kokste und trank: Anita Berber war eine der schillerndsten Frauen der 1920er Jahre. Jetzt bekommt sie in Berlin einen eigenen Park - genau dort, wo sie begraben liegt. Von Jule Kaden



"Seid ruhig, ich schlafe ja doch mit jedem von euch!" - das ist ein Original-Berber. Für ihre provokante Art und ihr zügelloses Privatleben wurde Anita Berber gefeiert und geächtet. Die Schauspielerin und Nackttänzerin war unbekümmert und frech, nahm sich, was und wen sie wollte: Sex, Drogen, Alkohol. Ihr Leben war rastlos: Sie heiratete den Enkel eines preußischen Politikers, trennte sich wenig später, hatte einige Gespielinnen und heiratete nacheinander zwei ebenfalls drogensüchtige, homosexuelle Tanzpartner. Als Hommage an sie gibt es jetzt einen Park in Berlin, den Anita-Berber-Park in Neukölln. Da, wo sie 1928 beerdigt wurde.

Die Galerie "Anita Berber" im Berliner Wedding.

"Anita Berber würde sich im Grab umdrehen."

Schlichtweg "daneben" findet Tom Clark den Park zu Ehren der Stilikone. Er ist Besitzer der Galerie-Bar "Anita Berber" [Facebook] im Wedding und veranstaltet dort unter anderem auch Tanzabende und Burlesque-Shows im Stile der Berber. "Anita würde sich im Grab umdrehen", sagt Clark, der Park sei an "Spießigkeit und Kleinbürgerlichkeit nicht zu übertreffen". Er muss es wissen, in seiner Bar macht Clark "die Zwanziger wieder lebendig", schreibt "The Clubmap", ein Online-Magazin für die Berliner Clubszene.

"Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase"

Ordentlich zu feiern lernte die 1899 in Leipzig als Tochter eines Stargeigers und einer Kabarettistin geborene Anita Berber in Berlin. Nach der Trennung der Eltern stand sie zunächst mit gepackten Koffern bei ihrer Großmutter in Dresden vor der Tür. Zu Beginn des ersten Weltkrieges zog sie dann zurück zur Mutter, die Großmutter im Gepäck. Neue Heimat: Berlin-Wilmersdorf.

Dort begann auch ihre Karriere als Tänzerin. Sie hatte Engagements an Berlins großen Varietébühnen wie dem "Apollo-Theater" oder dem "Wintergarten" und war in 25 Filmen zu sehen. Anita Berber zelebrierte sich und ihre Weiblichkeit in Stücken wie "Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase“, die Parts wie "Die Leiche am Seziertisch", "Morphium" und "Haus der Irren" enthielten. Damit schockierte sie das Publikum – ebenso, wie sie es magnetisch anzuziehen schien. Wenn sie nackt Standspagate machte, wirkte das vielleicht frivol, aber nicht obszön.

"Ich schnupfe Kokain. Ich habe schon entzündete Nasenflügel davon"

Schon mit 19 war sie ein Star, mit 21 drogensüchtig. Sie selbst sagte damals: "Ich bin verkommen. Ich schnupfe Kokain. Ich habe schon entzündete Nasenflügel davon." Es war 1928, als ihr Körper während einer Vorstellung in Beirut ihr temporeiches Leben nicht mehr aushielt. Sie brach zusammen. Ihr Zustand war von da an konstant miserabel. Dadurch zog sich die Rückreise über vier Monate. Wenige Zeit nach ihrer Ankunft im Bethanien-Krankenhaus in Kreuzberg starb sie im Alter von nur 29 Jahren. Bei ihrer Beerdigung auf dem St. Thomas Friedhof waren alle da, die sie vergötterten: Schauspieler, Regisseure, Transvestiten, Stricher und leichte Damen.

Seit den 1980er Jahren ist der Friedhof stillgelegt - jetzt trägt er ihren Namen. Durch die jahrzehntelange Friedhofsnutzung soll das Stück Grün, das ihre letzte Ruhestätte war, heute ebenso wenig mit Vielfalt und Blütenreichtum geizen, wie sie es mit ihren Reizen tat.

Ein schillernder Vogel zwischen Nachtigall, Zaunkönig und Rotkehlchen

Wo ihr Grab war, brüten und zwitschern jetzt Gartenbaumläufer, Rotkehlchen, Nachtigall und Zaunkönig um die größte Aufmerksamkeit. Neben den etwa 20 Vogelarten ergänzen Fledermäuse und Waldohreulen die Runde: "Mit der naturnahen Parkanlage soll dieser ökologisch bedeutsame Lebensraum für Pflanzen und Tiere erhalten bleiben und wertvolles Stadtgrün gesichert werden", sagte Senatorin Regine Günther (parteilos) bei der Einweihung des Parks. Naherholung in der Großstadt - zwischen Tempelhofer Feld und Hermannstraße gibt es sie jetzt auf eine ganz besondere Weise: mit Vogelgezwitscher - und unter der frivolen Obhut einer Femme Fatale.



Andenken an Anita Berber in Berlin