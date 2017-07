Taschendiebe begeben sich in Supermärkte und suchen nach Kunden, die ihre Tasche am Einkaufswagen befestigt haben. In einem günstigen Moment greift der Täter in die Tasche und entwendet die Geldbörse. Manchmal lenkt ein zweiter Täter das Opfer ab und bittet um Hilfe bei der Suche nach einer bestimmten Ware. Der zweite Täter kann unbemerkt die Börse aus der Tasche klauen. Der Diebstahl wird dann oft erst an der Kasse bemerkt.