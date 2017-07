Die Berliner Feuerwehr hat die Hauptstädter dazu aufgerufen, bei vollgelaufenen Kellern nur in Ausnahmefällen einen Notruf abzusetzen. Die Feuerwehr sei nicht zuständig, wenn fünf Zentimeter Wasser im Keller stünden, sagte Landesbranddirektor Wilfried Gräfling am Mittwoch.

Die Pumpen der Feuerwehr könnten ohnehin erst ab einem Wasserstand über fünf bis sieben Zentimeter arbeiten, so Gräfling. Gegen Wasserschäden ohne Gefahr für die Sicherheit müssten Eigentümer selbst mit Sandsäcken oder privaten Pumpen vorsorgen.

Der Dauerregen der vergangenen Tage stellte die Berliner Feuerwehr kaum vor Probleme. Es habe pro Tag rund 30 bis 80 zusätzliche wetterbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher. Die Lage sei damit entspannt.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bedankte sich am Mittwoch bei einem Besuch in der Leitstelle ausdrücklich für die Arbeit der Berufsfeuerwehr und auch der freiwilligen Feuerwehr beim Jahrhundertregen Ende Juni. Dabei hatte die Feuerwehr über mehr als einen Tag den Notstand ausgerufen und in Sonderschichten gearbeitet.