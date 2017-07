Video: rbb spezial - Der Jahrhundertregen | 30.06.2017

Aufräumen nach dem Jahrhundertregen - Nach dem Regen werden die Schäden sichtbar

01.07.17 | 10:00 Uhr

Nach dem Dauerregen hat sich die Lage in Berlin und Brandenburg entspannt. Beim Aufräumen werden aber nun die Schäden sichtbar - und Brandenburgs Bauern bangen um ihre Ernte.



Nach den heftigen Unwettern werden in Berlin und Brandenburg die Schäden beseitigt. Feuerwehr und Hilfskräfte sind aber noch immer damit beschäftigt, Keller und Unterführungen auszupumpen. Die letzten Straßensperrungen wurden inzwischen aufgehoben. Allerdings ist die Autobahn 14 bei Perleberg im Landkreis Prignitz wegen einer abrutschenden Böschung weiterhin gesperrt. Der Hang sei auf einer Länge von mehreren hundert Metern abgestürzt, teilte die Polizei in Neuruppin am Freitag mit. Deswegen ist die Fahrbahn in Richtung Magdeburg zwischen den Anschlussstellen Karstädt und Groß Warnow sei gesperrt. Die Gegenfahrbahn sei bereits aufgrund von Bauarbeiten nicht befahrbar, hieß es. Die Sicherungsarbeiten sollen voraussichtlich bis Montag dauern.

Landesamt warnt vorm Baden in Seen und Flüssen

Auch der Schiffsverkehr bleibt wegen hoher Pegelstände eingeschränkt. Das Wasser- und Schifffahrtsamt in Berlin sperrte aus Sicherheitsgründen Teile der Spree und einige Kanäle für den Schiffsverkehr. Das Berliner Landesamt für Gesundheit riet davon ab, in den Seen und Flüssen schwimmen zu gehen. Es seien große Mengen ungeklärter Abwässer in die Gewässer gelaufen. Das Wasser sei also mit Krankheitserregern belastet. Auch der für Sonntag geplante Flussbad-Pokal im Spreekanal an der Museumsinsel am Sonntag fällt deshalb aus. Die Wasserqualität lasse ein Schwimmen nicht ohne eine gesundheitliche Gefährdung zu, hieß es am Freitag auf der Homepage der Initiative "Flussbad Berlin".

Höhe der Schäden noch unklar

Die Höhe der Schäden für viele Betroffene nach den sintflutartigen Regenfällen sind noch nicht abzusehen. Experten raten, sich umgehend mit Versicherungen in Verbindung zu setzen. Ob es in der Brandenburger Landwirtschaft zu massiven Ernteausfällen komme, hänge vom Wetter der kommenden Tage ab, hieß es am Freitag vom Landesbauernverband. Bislang seien keine nachhaltigen Schäden zu erkennen. Lediglich das Dreschen verzögere sich durch die Nässe. Roggen und Gerste lägen stellenweise etwas flacher auf den Feldern. Im Süden des Landes seien durch Hagel bereits Körner aus den Getreideähren gekommen und Maisblätter beschädigt worden. Problematisch wird es laut Verband aber erst, wenn es weiter regne und die Sonne nicht rauskomme.

Video Video: Brandenburg aktuell | 30.06.2017 - Leegebruch besonders betroffen Der Raum Oranienburg war besonders von den Regenmassen betroffen, so auch die Gemeinde Leegebruch. Hier kann das Wasser kaum abfließen.



Das Brandenburgische Leegebruch steht unter Wasser

In der Region war innerhalb von eineinhalb Tagen so viel Regen gefallen wie sonst in einem Vierteljahr. Die sintflutartigen Regenfälle hatten bei der Berliner Polizei am Donnerstag und Freitag für 24-Stunden Ausnahmezustand mit rund 1.750 wetterbedingten Einsätzen gesorgt. In Brandenburg war Oranienburg besonders schwer betroffen. Ein Baumarkt und ein Supermarkt waren überschwemmt. Zudem musste die Kreisverwaltung ihre Server runterfahren, da in die Serverräume im Keller Wasser gelaufen war. In Leegebruch, südwestlich von Oranienburg, könne zudem das Regenwasser wegen der angrenzenden B96 und dem Berliner Ring kaum abfließen, so der Pressesprecher des Landkreises, Ronny Wappler am Freitag. "Das ganze Gemeindegebiet ist von Wasser überschwemmt", erläuterte Wappler. Anwohner beklagten gegenüber dem rbb mangelnde Hilfe und forderten vom Landrat, Katastrophenalarm auszulösen.

Dieses Berliner Haus musste evakuiert werden

Haus wurde evakuiert

Einen besonders aufwändigen Rettungseinsatz gab es in Berlin-Charlottenburg - hier musste ein Haus an der Ecke Bismarck-/Suarezstraße evakuiert werden. Es war so stark unterspült worden, dass die Rettungskräfte Sorgen um die Statik hatten. 18 Menschen mussten das Gebäude verlassen. Sie konnten laut Feuerwehr aber am frühen Freitagmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Erst zum Wochenanfang wird es wieder trocken

Das regnerische Wetter mit Temperaturen unter 20 Grad wird vermutlich auch am Wochenende anhalten. Erst zu Wochenbeginn soll es wieder etwas freundlicher und trockener werden.

Impressionen vom Starkregen

