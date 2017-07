Der Besitzer der Avus-Tribüne hat sich für Autorennen auf der alten Rennstrecke ausgesprochen. "Es wäre schön, wenn dort wieder Rennen stattfinden könnten, gerade die Formel E würde auch zu der Zukunft passen", sagte Geschäftsführer Hamid Djadda am Montag dem rbb. "Es liegt aber nicht in unserer Macht, das zu entscheiden - das müssen andere Leute run. Aber wir würden dafür zur Verfügung stehen", so Djadda im Gespräch mit radioBerlin 88,8. Seit 1999 finden auf der Avus keine Rennsportveranstaltungen mehr statt.