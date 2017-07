An der Berliner Avus-Tribüne haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Bereits seit mehreren Tagen sind dort Bauarbeiter zu sehen, die alten Holzbänke wurden mittlerweile entfernt. Im September soll es mit der Sanierung des Daches weitergehen.



Der Unternehmer Hamid Djadda plant einem Bericht des Tagesspiegels zufolge Veranstaltungsräume, Büros, ein Café und eventuell auch ein Avus-Museum in dem Baudenkmal. Die Pläne, für die in dieser Woche der Bauantrag eingereicht werden soll, habe der Hamburger Architekt Christoph Janiesch entworfen. Er will dem Bericht zufolge die Kanzel in der Mitte verglasen und darin auf 400 Quadratmetern Platz für Veranstaltungen schaffen. Gespräche darüber gebe es bereits mit der Messe Berlin als möglichem Mieter. Die Instandsetzung des Daches der Avus-Tribüne war bereits im Juni beantragt und genehmigt worden.