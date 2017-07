Bild: imago/Emmanuele Contini

Fast alle Badestellen freigegeben - Berliner dürfen wieder baden

07.07.17 | 17:16 Uhr

Bis auf Breitehorn an der Unterhavel alles wieder clean: Das Lageso hat seine Badewarnung für die Berliner Seen zurückgenommen. Eine Woche nach dem starken Unwetter fielen Wasserproben von 20 Badestellen gut aus. Von Anne Kohlick



Oberhavel, Tegeler See, Unterhavel, Wannsee, Weißensee, Orankesee und Flughafensee - in all diesen Gewässern kann man wieder baden gehen, ohne sich um seine Gesundheit sorgen zu müssen. Untersuchungen von Wasserproben, die das Landesamt für Soziales und Gesundheit (Lageso) Anfang der Woche entnommen hat, haben ergeben, dass sich die Seen nach der Verunreinigung durch den Starkregen am vergangenen Donnerstag regeneriert haben.

Weiterhin Badewarnung fürs Breitehorn

Wie diese Liste des Lageso zeigt, weisen von den 21 getesteten Badestellen 20 wieder eine unbedenkliche Wasserqualität auf. Einzige Ausnahme ist die Badestelle Breitehorn in Kladow an der Unterhavel. Hier finden sich in 100 Millilitern Wasser, die am 4. Juli entnommen wurden, rund 15.000 coliforme Bakterien. Bei Proben, die im Juni vor dem Starkregen durchgeführt wurden, fanden sich größtenteils weniger als 300 coliforme Bakterien in derselben Wassermenge. Coliforme Bakterien sind ein Indikator für eine Verunreinigung des Gewässers durch Fäkalien, denn sie leben im Darm von Menschen und Tieren. Insgesamt sei an der Unterhavel noch "eine erhöhte Grundbelastung messbar", so das Lageso. Jenseits von Breitehorn könne man trotzdem in der Unterhavel baden.



Badequalität wiederhergestellt

Insgesamt gibt es in Berlin 39 ausgewiesene Badestellen. Noch fehlen die Ergebnisse der Wasserproben für den Südosten, zum Beispiel für den Müggelsee. Die guten Ergebnisse im Westen und Norden sprechen aber dafür, dass auch dort die Badequalität wiederhergestellt ist. "Ich würde mal davon ausgehen, dass sich auch da die Gewässer wieder regeneriert haben", sagt die Lageso-Sprecherin Silvia Kostner dem rbb.



Durch die starken Regenfälle der vergangenen Woche ist ungeklärtes Abwasser in die Berliner Gewässer gelangt. Innerhalb des S-Bahn-Rings ist die Kanalisation so aufgebaut, dass Regenwasser und Abwasser aus Häusern zusammen zu den Kläranlagen fließen. Bei Starkregen können die Anlagen die riesigen Wassermengen nicht mehr fassen. Durch Überläufe gelangt dann Abwasser unter anderem in die Spree. Deshalb hatte das Lageso vorsorglich eine Badewarnung für mehrere Berliner Seen ausgesprochen.



Nur noch Restspuren von Toxinen im Tegeler See

Eine Badewarnung gab es für den Tegeler See schon seit Mitte Juni. Die Ursache waren hier Funde des Blaualgen-Gifts Anatoxin A in Wasserproben. Seit Mai waren rund um das Gewässer mehrere Hunde und Wildtiere verendet: Bei einigen wiesen Tierärzte Blaualgen-Gift als Todesursache nach. Jetzt hat das Lageso in den Wasserproben nur noch "winzige Rest-Spuren von Toxinen" gefunden, sagt Sprecherin Kostner, die nicht mehr gesundheitsgefährdend seien. Deshalb hat das Amt die Badewarnung für den Tegeler See aufgehoben. Er gilt wieder als unbedenklich.



Wer von der wiederhergestellten Wasserqualität in den Berliner Seen profitieren will, sollte den Badeausflug gleich am Wochenende machen: In den nächsten Tagen soll es mit etwa 25 Grad sommerlich warm bleiben. Ab Dienstag ziehe dann ein Gewittertief nach Berlin, warnt Metereologe Stefan Laps von der Meteogroup. Darauf soll ab Mitte der nächsten Woche kühle Atlantikluft folgen, die mit Höchsttemperaturen von nur 19 bis 20 Grad wenig Lust auf Baden macht. Sendung: Inforadio, 7.7.2017, 18:30 Uhr