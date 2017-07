Bild: imago/Gerard de Hoog

Tierpark-Nachwuchs wird ausgewildert - Wie Berliner Bartgeier in Andalusien eine neue Heimat finden

09.07.17 | 15:13 Uhr

Der Bartgeier ist der größte Greifvogel Europas - und inzwischen ein sehr seltener. Naturschützer setzen alles daran, dass er wieder in freier Natur leben kann. Auch der Tierpark Berlin hilft - doch die erfolgreiche Auswilderung ist nicht immer einfach. Von Caroline Winkler

Aufregung in Spanien: Kurz bevor hier ein Bartgeier aus dem Berliner Tierpark freigelassen werden soll, ist klar - es klappt nicht. Der Vogel hat in der Voliere bei Flugübungen das Gleichgewicht verloren und ist von einer Plattform gefallen, erfährt Martin Kaiser, der zuständige Vogelkurator des Tierparks von der Vulture Conservation Foundation (VCF). Der Geier hat sich einen Flügel gebrochen. "Wie schnell und gut dieser Bruch heilen wird, ist momentan noch nicht absehbar und damit ist auch offen, ob der Vogel überhaupt noch freigelassen werden soll", heißt es.



Es sind immer wieder solche unvorhersehbare Ereignisse, die die sorgfältigen Planungen des europäischen Bartgeier-Projekt durchkreuzen. Eine erfolgreiche Brut ist in Zoos - wie auch in der Natur - alles andere als selbstverständlich. So schlüpfte aus dem Ei eines Paares, das in diesem Jahr im Tierpark erstmals brütete, leider kein Küken.

Bartgeier im Heimatgehege im Tierpark

Für das im Juni verletzte Bartgeierweibchen aber hatte zunächst alles gut ausgesehen: Ein seit Jahren brütendes Elternpaar hatte den Vogel ohne Zwischenfälle aufgezogen. Stets umsorgt und bewacht, konnte das Mitte März geschlüpfte Küken in der Brutnische der großen Voliere des Tierparks in kürzester Zeit zu einem stattlichen Jungvogel heranwachsen. Der Vogel - in der ersten Woche faustgroß, flaumig und weiß, mit maskenartigen dunklen Federn um die Augen - trug nach zweieinhalb Monaten ein dunkelbraunes Federkleid und war schon fast so groß wie ein ausgewachsener Vogel. Mit knapp drei Metern Flügelspannweite ist der Bartgeier einer der größten Greifvögel Europas.

Orte wo es wenig Bartgeier gibt

Ende Mai wurde das junge Weibchen von seinen Eltern getrennt, um in ihren neuen Lebensraum zu reisen - nach Spanien. Laut Martin Kaiser sollte das Tier am 15. Juni in Andalusien freigelassen werden, vermutlich gemeinsam mit fünf weiteren Bartgeiern aus anderen Zuchten. Da der Bestand in den Alpen inzwischen sehr gut ist, werden die Tiere inzwischen an Orten ausgewildert, wo es noch nicht so viele Bartgeier gibt.



Gebirgszüge mit engen Schluchten, Hochebenen und Pinienwäldern prägen das Landschaftsbild des andalusischen Nationalparks Sierras de Cazorla. Steinböcke, Adler und Gänsegeier bereichern hier die Fauna. Ausreichend Wild, Nistmöglichkeiten und felsenreiches Berggelände sind gute Bedingungen für einen Vogel, der sich von toten Tieren ernährt und als Flugkünstler gilt. Der Bartgeier ist durch seinen sehr säurehaltigen Magen in der Lage, Knochen zu verdauen und kann diese Nahrungsnische konkurrenzlos nutzen.



Bis in die 80er in Andalusien heimisch

In Andalusien lebten noch Mitte der 1940er-Jahre zahlreiche Bartgeier. Massive menschliche Verfolgung und Vergiftungen rotteten den Bestand allerdings bis 1986 bis auf den letzten Vogel aus. "Alle Tiere, die negative Auswirkungen auf die Jagd oder andere landwirtschaftliche Tätigkeiten hatten, wurden in Spanien als Schädling betrachtet und bekämpft, so auch die Geier", berichtet Alex Llopis Dell, der in Spanien für die VCF arbeitet. "Die Maßnahme war bis Ende der 60er Jahre offiziell und wurde sogar von der damaligen Umweltbehörde gefördert."

Doch in den 1990-ern drehte sich der Wind. Auch mit Hilfe der Regionalregierung Andalusiens wurden ab 1996 der Bevölkerung neuere Erkenntnisse über die Geier vermittelt - wie ihre wichtige Hygienefunktion. Die Gründung eines Zuchtzentrums sowie der gemeinnützigen Stiftung "Fundación Gypaetus" ermöglichten im Jahr 2006 die ersten Wiederansiedlungen. Gegen illegale Giftköder geht die für das Projekt verantwortliche Regionalregierung mit Strafen an, auch trainierten Hunden, die die Köder rechtzeitig auffinden, oder Gesprächen mit Gemeinden, Hirten und Jägern.

2009: Bartgeier-Weibchen Malena wird in einer Höhle ausgesetzt

Geschützter Start in die Natur

Bereits zwei Bartgeier aus Berlin-Friedrichsfelde wurden in Andalusien ausgewildert. 2009 begleitete Martin Kaiser den Jungvogel Malena nach Spanien. Er trug sie selbst zu dem hergerichteten Auswilderungsort in den Bergen, einem Horst unter einem großen überhängenden Felsen. Noch heute ist er berührt von dem Erlebnis, als Malena in die Natur entlassen wurde: "Den im Tierpark geschlüpften und aufgewachsenen jungen Geier persönlich zum Freilassungsort zu bringen, war für mich schon eine außergewöhnliche Erfahrung."

Martin Kaiser (vorne) trägt 2009 Malena in der Transportkiste zum Auswilderungsort

Die Jungvögel werden von den Mitarbeitern der "Fundación Gypaetus" möglichst artgerecht in die Natur entlassen. In freier Wildbahn bleiben Bartgeier vier Monate in Obhut ihrer Eltern. Bei einer Auswilderung aber müssen sie sehr jung sein und werden mit drei Monaten freigelassen. Die Greifvögel werden üblicherweise zu zweit in eine Felsnische gesetzt und in den ersten Wochen - möglichst ohne menschlichen Kontakt - gefüttert und intensiv beobachtet. In dieser Gewöhnungsphase machen sich die Jungvögel untereinander und mit der Umgebung vertraut. Ende Juni steht fest, dass auch das verletzte Weibchen noch ausgewildert werden kann. "Der Flügel ist noch fixiert, aber nicht mehr am Körper", berichtet Llopis Dell aus Spanien. "Die Höhle wird teilweise mit Holz ausgebaut, damit der Vogel sich nicht verletzt, bis der Flügel vollständig ausgeheilt ist."

Der aus Berlin stammende Bartgeier Herculis bei der Auswilderung

Hoffnung auf neuen Nachwuchs aus dem Tierpark

Das Tier ist der rund 50. Bartgeier, der aus Zoos und Zuchtzentren in die andalusische Natur entlassen wird. Jeder einzelne von ihnen wurde sorgfältig begleitet - doch der Aufwand lohnt sich: Im Jahr 2015 brütete erstmals seit Beginn der andalusischen Wiederansiedlungen ein Bartgeier-Paar wild. Das Küken wurde "Esperanza" (zu Deutsch: Hoffnung) getauft. 2017 nisten bereits zwei Paare.



Die Wildbruten zeigen, dass die Bartgeier-Population in Südspanien auf einem guten Weg ist. Und das eingespielte Bartgeier-Paar im Tierpark bleibt, damit auch hier noch weitere Küken schlüpfen und folgen können. "Heute wurde der Jungvogel endlich freigelassen!" freut sich Alex Llopis Dell am 5. Juli. "Er benutzt schon beide Flügel."