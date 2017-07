Besonders hart trifft es diesen Sommer wohl Berufspendler, die täglich die Stadtautobahn benutzen: Durch Bauarbeiten auf der Rudolf-Wissell-Brücke fällt in beiden Richtungen jeweils eine Fahrspur weg. Der ADAC rechnet mit langen Staus.

Die längste und wohl wichtigste Brücke Berlins wird ab Dienstagabend nur noch eingeschränkt nutzbar sein. Auf der Rudolf-Wissel-Brücke auf der A 100 muss der Fahrbahnbelag erneuert werden. Für Autofahrer bedeutet dies massive Einschränkungen bis Anfang September.

Zunächst werden in den kommenden drei Nächten die Baustellen eingerichtet. Dazu wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr früh die A 100 in Richtung Neukölln zwischen den Anschlussstellen Heckerdamm / Jakob-Kaiser-Platz und Kaiserdamm voll gesperrt. Die Auffahrt Siemensdamm ist bis zum Ende der Arbeiten gesperrt.