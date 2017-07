Über 15.000 Berliner Schüler haben in diesem Jahr ihr Abitur bestanden. Rund 500 von ihnen schafften die Traumnoten 1,0 oder 1,1 - während fast fünf Prozent durchfielen. Die beiden öffentlichen Gymnasien mit den erfolgreichsten Abiturienten liegen in Friedrichshain.

Genauso gut wie in den vergangenen sechs Jahren: Mit 2,4 ist die Durchschnittsnote der Berliner Abiturienten solide geblieben. Die Zahl gab die Senatsverwaltung für Bildung am Freitag bekannt. Eine leichte Verbesserung gab es bei der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Abitur bestanden: 15.117 legten ihre Prüfungen erfolgreich ab. Damit gibt es in Berlin knapp 1.000 Abiturientinnen und Abiturienten mehr als im vergangenen Jahr.

Rund 500 von ihnen schafften ein glatte Eins oder eine 1,1. Fast fünf Prozent der Prüflinge fielen dagegen durch. Die öffentliche Schule mit den erfolgreichsten Abiturienten ist das Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium in Friedrichshain, an dem 60 Prüflinge im Durchschnitt mit einer Note von 1,8 bestanden. Dicht dahinter folgen das Friedrichshainer Heinrich-Hertz-Gymnasium und das Gymnasium Steglitz - hier beendeten die Abiturienten ihre Schulzeit jeweils mit einer Durchschnittsnote von 1,85.

An den integrierten Sekundarschulen schnitten die Schüler etwas schlechter ab als an den Gymnasien. Mit einer Durchschnittsnote von 1,96 waren die Abiturienten der John-F.-Kennedy-Schule in Zehlendorf in dieser Schulkategorie am erfolgreichsten.