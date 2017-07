Eltern, die mit schulpflichtigen Kindern vor dem offiziellen Ferienbeginn in den Urlaub starten oder erst nach Ferienende zurückkehren, müssen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Das berichtet die Wochenzeitung "Die Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe und beruft sich dabei auf Angaben der einzelnen Schulbehörden.

So läuft es in Berlin und Brandenburg

Harte Strafen drohen vor allem im Nordosten der Republik: Wer sich in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht an die Ferienzeiten hält, muss mit bis zu 2.500 Euro Bußgeld rechnen.

Bis zu 1.500 Euro sind in Rheinland-Pfalz und Thüringen fällig, bis zu 1.000 Euro in Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Sachsen-Anhalt. Entspannter geht es in Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein zu - dort sind nur dreistellige Bußgelder zu erwarten. Nur in Sachsen gibt es laut "Zeit" keine Strafzahlungen.