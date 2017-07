Erhöhte Schwefelwerte in Schöneberger Wohnhaus gemessen

Feuerwehreinsatz in Berlin

Wegen erhöhter Schwefeldioxid-Werte in einem Wohnhaus in Berlin-Schöneberg ist am Montag die Feuerwehr mit rund 40 Einsatzkräften angerückt.

Ein Anwohner habe wegen des Schwefelgeruchs in dem Haus die Einsatzkräfte alarmiert, erklärte der Lagedienst der Feuerwehr rbb|24. Bei ersten Messungen seien erhöhte Werte festgestellt worden, daraufhin hätten die Feuerwehrleute zusätzliche Einsatzkräfte angefordert, die weitere Messungen durchführen.