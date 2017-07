Am Samstagabend haben Unbekannte einen Mann in Berlin-Friedrichshain angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann ausgesagt, dass er gegen 18.30 Uhr mit mehreren Bekannten an der Rigaer Straße Ecke Liebigstraße unterwegs war. Der 47-Jährige habe dort lautstark seinem Unmut über die Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg Luft verschafft. Anschließend sei er mit seinen Begleitern zum Bersarinplatz gelaufen, wo sich die Gruppe trennte.