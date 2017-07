Zwei mutmaßliche Einbrecher, die bereits per Haftbefehl gesucht wurden, sind in Berlin-Kaulsdorf festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte eine Anwohnerin die beiden Männer am Dienstagnachmittag auf ihrem Grundstück bemerkt. Als die 24-Jährige die beiden ansprach, rannten die Männer davon.

Kurze Zeit später nahmen alarmierte Polizeibeamte die beiden 21 und 24 Jahre alten Männer fest. Den Angaben der Polizei zufolge hatten sie Einbruchswerkszeug dabei.

Die Männer wurden bereits per Haftbefehl wegen früherer Einbrüche gesucht. Vor dem Haus soll noch ein dritter Mann aufgepasst haben, er konnte aber unerkannt fliehen.