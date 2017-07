Vor knapp drei Jahren soll ein Vater im Berliner Bezirk Spandau sein zwei Monate altes Baby so schwer misshandelt haben, dass es Schädelbrüche und Hirnblutungen erlitt. Dennoch wurde der heute 25-Jährige am Donnerstag freigesprochen.

Ein ungewöhnlicher Fall von Kindesmisshandlung hat am Donnerstag das Berliner Landgericht beschäftigt. Im September 2014 soll ein heute 25-Jähriger sein Baby so heftig geschüttelt haben, dass das damals zwei Monate alte Kind schwerste Schädel- und Hirnverletzungen erlitt. Doch ob die Vorwürfe gegen den Vater tatsächlich zutreffen, blieb vor Gericht offen. Das Verfahren endete mit einem Freispruch.

Immer wieder kommt es vor, dass Eltern ihre schreienden Babys schütteln, in manchen Fällen bis zum Tod. Eine neue Kamapagne informiert über die Gefahren dieses Verhaltens und bietet professionelle Hilfe an.

Zwar war der Vater zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat alleine mit seinem Kind, doch ein psychiatrisches Gutachten ergab, dass der Mann lediglich über die Intelligenz eines unter Zwölfjährigen verfügt. Daher habe er nicht verurteilt werden können, bestätigte Gerichtssprecherin Lisa Jani rbb|24 am Donnerstag auf Nachfrage. "Der Angeklagte war nicht in der Lage zu sehen, was sein Handeln bewirkt", sagte Jani. Auch die familiären Verhältnisse seien extrem schwierig. So sei die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt noch minderjährig gewesen.

Der heute dreijährige Junge befinde sich seit der Tat "in der Obhut des Bezirksamtes", sagte Jani. Aufgrund der erlittenen Verletzungen, einem Schädeltrauma, Schädelbrüchen und Hirnblutungen, sei das Kind in seiner Entwicklung erheblich behindert.

Erst am Mittwoch war in Berlin eine neue Info-Kampagne ins Leben gerufen worden, die darauf hinweist, wie gefährlich das Schütteln von Babys und Kleinkindern ist. Unter dem Motto "Schreien kann nerven. Schütteln kann töten." klären Kinderschützer darüber auf, was für Folgen ein Schütteltrauma haben kann.

Allein in diesem Jahr seien in Berlin und Brandenburg bereits 13 Fälle bekannt geworden, bei denen auf diese Weise misshandelte Kinder schwere Verletzungen erlitten haben, sagte Saskia Etzold, Vize-Leiterin der Gewaltschutzambulanz der Charité, bei der Vorstellung der Kampagne. Oft hätten Eltern oder Lebenspartner schreiende Säuglinge und Kleinkinder aus Überforderung so stark geschüttelt, dass die Kinder bleibende Schäden davontrugen. Zwei der 13 Babys seien gestorben.

Die Plakate der Kampagne, die vom Deutschen Kinderverein getragen wird, sind unter anderem in U- und S-Bahnhöfen zu sehen. Im Film zur Kampagne verstummen Babyschreie ganz plötzlich und hinterlassen eine gespenstische Stille.

Sendung: Abendschau, 20.07.2017, 19:30 Uhr