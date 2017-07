Wegen Missbrauchs einer betäubten Patientin ist ein Berliner Zahnarzt zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach den 45-Jährigen des Missbrauchs unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses schuldig. Er habe die 25 Jahre alte Frau nach einer Operation unter Vollnarkose an den Brüsten berührt und in ihren Slip gefasst, begründete der Richter am Dienstag seine Entscheidung. An beiden seien DNA-Spuren des Arztes gefunden worden - auch an der Innenseite. Der Angeklagte hatte die Tat gestanden.

Das Gericht berücksichtigte, dass es für den Arzt mit "sehr hoher Wahrscheinlichkeit berufsrechtliche Konsequenzen geben wird". Im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs habe der Angeklagte zudem 8.000 Euro an die Patientin gezahlt. Einbezogen in das Urteil wurde eine frühere Geldstrafe gegen den Arzt wegen einer Prügelattacke gegen seine damalige Freundin.



Als das DNA-Gutachten ein halbes Jahr nach der Tat vorlag, hatte sich der Angeklagte mit einem Entschuldigungsbrief an die 25-Jährige gewandt. Im Prozess sagte der 45-Jährige: "Ich kann nicht erklären, was in mich gefahren ist, warum es passiert ist." Er habe sich im Sommer 2016 in eine Psychotherapie begeben, um die Tat aufzuarbeiten. Er neige in Stresssituationen zu Überreaktionen. "Was geschehen ist, tut mir sehr leid." Nach der Verurteilung gehe er davon aus, "dass mir die Approbation entzogen wird und ich nicht mehr als Arzt arbeiten darf", sagte der Mann.