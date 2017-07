Berliner suchen pro Jahr im Schnitt 62 Stunden nach einem Parkplatz. Das hat eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Auto-Software-Herstellers Inrix ergeben. Nur in Essen und Frankfurt am Main dauert es noch länger, einen Parkplatz zu finden.

Die Suche verursacht pro Berliner Autofahrer im Jahr knapp 1.400 Euro Kosten, wenn man die aufgewendete Zeit, den Benzinverbrauch und die zusätzliche Abgas-Belastung berechnet.

Die volkswirtschaftlichen Kosten der Parkplatzsuche liegen mit 1,8 Milliarden Euro in Berlin am höchsten. Das liegt daran, dass die Stadt über eine höhere Einwohnerzahl und mehr Autos verfügt als die anderen Städte im Ranking.

Für die Studie analysierte das Unternehmen die Parkplatzsituation in zehn der größten Städte in Deutschland. Sie kombiniert nach Unternehmensangeben Daten aus einer Park-Datenbank, die über 8.700 Städte in mehr als 100 Ländern umfasst, mit den Ergebnissen einer Umfrage unter rund 18.000 Autofahrern in Deutschland, Großbritannien und den USA. In Deutschland wurden mehr als 5.000 Autofahrer aus 10 Städten befragt.