Zehn Jahre lang lag die zerstückelte Leiche eines Berliner Rentners unbemerkt in einer Wohnung in Prenzlauer Berg in einer Tiefkühltruhe. Und die ganze Zeit soll der mutmaßliche Mörder die Rente seines Opfers kassiert haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft den 56-Jährigen angeklagt - wegen Mordes aus Habgier und Heimtücke in Tateinheit mit besonders schwerem Raub, wie Gerichtssprecherin Lisa Jani am Dienstag sagte. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.