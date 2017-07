Nach der Blendattacke gegen einen Polizei-Hubschrauber in Friedrichshain hat die Berliner Polizei am Montag den mutmaßlichen Täter verhaftet. Wie es am Dienstag auf der Webseite der Polizei heißt, erfolgte die Verhaftung des 22-Jährigen durch den Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Der Mann sei dringend verdächtig, den Luftverkehr gefährdet zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.