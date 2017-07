Das Technische Hilfswerk (THW) ist den Bewohnern der Siedlung Mäckeritzwiesen in Berlin-Tegel unbürokratisch zu Hilfe gekommen. Nach dem dauerhaften Regen der vergangenen Tage stand die Siedlung am Flughafen Tegel großflächig unter Wasser. Nun hat das THW das Wasser abgepumpt.

Mitglieder des Technischen Hilfswerks hatten zuvor die Berichte der rbb-Abendschau über die Mäckeritzwiesen verfolgt - und auch, dass Bezirk und Senat sich nicht eingeschaltet haben. In Rücksprache mit dem Siedlungsvorstand habe sich das THW entschlossen, die entsprechenden Kräfte und Ausstattung einzusetzen, sagte der Leiter der THW-Geschäftsstelle Berlin, Holger Dahlitz, am Donnerstag in der Abendschau.