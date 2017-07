Badeunfall in Pankow - 15-Jähriger tot aus dem Weißen See geborgen

19.07.17 | 18:03

Bei einem Badeunfall im Weißen See in Berlin ist am Mittwoch ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Der Jugendliche wurde von Feuerwehr-Kräften leblos aus dem Wasser gezogen. Rettungsversuche blieben erfolglos, teilte die Feuerwehr mit. Die Unfallursache war zunächst noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Der Badesee liegt im Ortsteil Weißensee im Bezirk Pankow und ist vor allem bei Freizeitschwimmern sehr beliebt.

Infos im Netz Jahresbilanz 2016 - DLRG beklagt mangelnde Schwimmfähigkeit Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) hat auch im vergangenen Jahr wieder über 500 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Viele von ihnen seien unsichere Schwimmer, heißt es im DLRG-Jahresbericht.

Vor allem im Sommer viele Badetote

Bereits am Dienstag war ein 27-Jähriger bei einem Badeunfall im Landkreis Teltow-Fläming ums Leben gekommen. Er hatte über Probleme mit seinem Bein geklagt, bevor er im Strandbad Wünsdorf ins Wasser eintauchte, wie aus einem Bericht der Polizei von Mittwoch hervorgeht. Als er kurze Zeit später unterging und nicht wieder auftauchte, sprang ihm ein Mann hinterher. Dieser konnte den 27-Jährigen aber nicht finden. Erst später bargen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Taucher des Deutschen Roten Kreuzes den Verunglückten tot aus dem Wasser. Fremdverschulden werde derzeit ausgeschlossen, hieß es. Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ereignen sich die meisten Badeunfälle in den Sommermonaten, und dabei vor allem im August. Nach DLRG-Angaben starben dabei allein im vergangenen Jahr bundesweit mindestens 537 Menschen. In Berlin gab es 14 tödliche Badeunfälle, in Brandenburg waren es mit 31 mehr als doppelt so viele.

Schwimmfähigkeit von Jugendlichen oft nur "ungenügend"

In diesem Zusammenhang weist die DLRG darauf hin, dass junge Leute immer schlechter schwimmen können. Dies habe eine aktuelle Forsa-Studie ergeben. Vor allem im Grundschulalter sei die Schwimmfähigkeit "weiterhin ungenügend", teilte die DLRG in ihrer Jahresbilanz 2016 mit. "Im Durchschnitt besitzen nur 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen ein Jugendschwimmabzeichen", so DLRG-Vizepräsident Achim Haag. Gründe dafür seien unter anderem die Schließung von Schwimmbädern und der rückläufige Schwimmunterricht in der Grundschule.

"Seepferdchen" macht noch keine sicheren Schwimmer