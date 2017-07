Lageso warnt weiter vorm Baden in Berliner Seen

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) warnt vor dem Baden in mehreren Berliner Seen. Durch die starken Regenfälle der vergangenen Woche sei auch ungeklärtes Abwasser in die Gewässer gelangt, sagte Silvia Kostner, Sprecherin der Behörde, dem rbb. Darin befänden sich beispielsweise auch Koli-Bakterien. Betroffen sind demnach der Orankesee, der Weiße See, der Jungfernheideteich, der an Brandenburg grenzende Groß-Glienicker See sowie die Unterhavel.



An den entsprechenden Badestellen werde das Landeslabor nun Proben entnehmen, teilte das Lageso mit. Da die Auswertung mehrere Tage in Anspruch nehme, stehe frühestens Ende der Woche fest, ob sich die Gewässer wieder erholt hätten oder das Badeverbot bestehen bleibe. An der Oberhavel einschließlich Tegeler See, Dahme, Spree und den Müggelseen rechnen die Behörden mit einer schnelleren Freigabe.