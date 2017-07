Audio: Kulturradio | 21.07.2017 | Carmen Gräf

Nach Vorwürfen gegen Geschäftsführer - Diakoniewerk Bethel droht Ausschluss aus Dachverband

21.07.17 | 15:23 Uhr

Das Diakoniewerk Bethel mit Sitz in Berlin betreibt 13 Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Dem Geschäftsführer wird jetzt vorgeworfen, sich persönlich bereichert zu haben. Ein Dachverband - das Diakonische Werk - will das nicht so hinnehmen.



Dem Berliner Diakoniewerk Bethel droht der Ausschluss aus einem Landesverband. Hintergund sind Vorwürfe gegen den Geschäftsführer des freikirchlichen Diakoniewerks, Karl Behle. Er soll ein Jahresgehalt von über 700.000 Euro beziehen - fast das Zehnfache dessen, was Diakoniechefs in der Regel erhalten. Zudem habe er sich Pensionsansprüche von 5,6 Millionen Euro ausgezahlt, berichtet das Recherchenetzwerk Correctiv [correctiv.org] bereits Anfang Juli. Auch die Umstände eines Villenerwerbs in Berlin-Lichterfelde sind laut Correctiv merkwürdig. Das Diakoniewerk Bethel betreibt bundesweit 13 Kliniken und Pflegeeinrichtungen mit rund 1.700 Mitarbeitern. Behle soll das Diakoniewerk unter seine Kontrolle gebracht und durch Überführung in zwei Stiftungen zu seinem Eigentum gemacht haben. Gegenüber dem rbb wollte sich das Diakoniewerk Bethel nicht zu den Vorwürfen äußern.



Diakonie fordert Behles Rücktritt

Das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO), in dem das Diakoniewerk Bethel Mitglied ist, geht inzwischen davon aus, dass die Vorwürfe korrekt sind und fordert Behles Rücktritt. Andernfalls drohe dem Werk bis zum 31. Juli der Ausschluss aus dem Landesverband, sagte Vorstandsmitglied Martin Matz dem rbb. Inzwischen liegt der Fall nach rbb-Informationen auch der Berliner Staatsanwaltschaft vor - ob sie Ermittlungen aufnimmt, ließ sie noch offen. Das Diakoniewerk Bethel gehört zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland mit Sitz in Elstal (Havelland) und ist nicht zu verwechseln mit den bekannten Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld. Das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist der Dachverband für rund 430 selbstständige diakonische Einrichtungen, wie Altenpflegeheime, Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Beratungsstellen.